ABD'nin New York ile Vermont eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle cadde ve sokaklar nehre döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı. New York'a bağlı Orange Coutny'de araçlarda mahsur kalanlar polisler tarafından kurtarıldı. Sel felaketi, ABD Askeri Akademisine ev sahipliği yapan Orange County'e bağlı West Point de dahil olmak üzere New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin civarında meydana geldi. Vermont eyaletinde de sel nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Havadan kaydedilen görüntülerde, cadde ve sokakların nehre döndüğü, araçların yollarda kaldığı görüldü. Uçak ve demir yolu seferlerinde de büyük aksamalar meydana geldi. Hava tahmin kuruluşu AccuWeather, sel felaketinin yol açtığı hasarın 3-5 milyar dolar olabileceğini belirtti.

- ABD'nin kuzeydoğusu sel felaketleriyle boğuşuyor

New York'ta yolda kalanlar polis tarafından kurtarıldı

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. New York ve Vermont eyaletlerinde nehirler taşarken, çok sayıda yol sular altında kaldı, bazı noktalarda çökme meydana geldi. New York'ta sel sularında sürüklenen 1 kadın hayatını kaybetti. Orange County'de yolda araçlarıyla mahsur kalanlar polisler tarafından kurtarıldı. O anlar bir polisin vücut kamerasına yansıdı. Eyaletteki sel felaketi, ABD Askeri Akademisine ev sahipliği yapan Orange County'e bağlı West Point de dahil olmak üzere New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin civarında meydana geldi. New York Valisi Kathy Hochul, Orange County'de evlerde, iş yerlerinde ve altyapıda ciddi hasar oluştuğunu belirtti. Highland Falls bölgesindeki hasarın on milyonlarca dolar olduğunu aktaran Vali Neuhaus, "Orange County'de dün gece bin yılda bir görülen hava olayı yaşandı. Yağmur dindi ama kriz bitmedi" ifadelerini kullandı.

50 kişi teknelerle kurtarıldı

Vermont eyaletinde de sel nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Havadan kaydedilen görüntülerde, cadde ve sokakların nehre döndüğü, araçların yollarda kaldığı görüldü. Vermont Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Mark Bosma, mahsur kalan 50 kişinin teknelerle kurtarıldığını açıkladı. Vermont Valisi Phil Scott ise eyalette 2011'deki Irene Kasırgası'ndan beri bu boyutta bir sel meydana gelmediğini vurguladı. Scott, "Massachusetts hattından Kanada sınırına kadar ani sel uyarıları yürürlükte. Mümkünse lütfen evde kalın. Ancak sel suları evinize yaklaşıyorsa hemen ayrılın" ifadelerini kullandı.

Uçak ve demir yolu seferlerinde de büyük aksamalar meydana geldi. Çok sayıda uçuş iptal edilirken, demir yolları rayları sular altında kaldı.

Hava tahmin kuruluşu AccuWeather, sel felaketinin yol açtığı hasarın 3-5 milyar dolar olabileceğini belirtti.