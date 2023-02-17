ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki operasyonunda 4 Amerikan askeri yaralandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bir DEAŞ hücresi olduğu ileri sürülen yere düzenledikleri saldırı sırasında meydana gelen patlamada 4 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bir DEAŞ hücresi olduğu ileri sürülen yere düzenledikleri saldırı sırasında meydana gelen patlamada 4 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dün ABD ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) işbirliğiyle kuzeydoğu Suriye'de düzenlenen bir helikopter saldırısında hedefteki alanda meydana gelen bir patlamada 4 ABD askeri ve bir köpek yaralandı. Hedef alınan DEAŞ elebaşı Hamza el-Humsi öldürüldü." denildi.

Açıklamada, yaralı ABD askerleri ile askeri köpeğin, tedavi edilmek üzere Irak'taki bir ABD üssüne götürüldüğü kaydedildi.

Operasyonun tam olarak nerede yapıldığına ve öldürülen DEAŞ mensubunun örgütteki görevine ilişkin detaylara ise yer verilmedi.