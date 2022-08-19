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ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde, iki küçük uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde, iki küçük uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde iki kişinin bulunduğu "Cessna 340" ile bir kişinin olduğu "Cessna 152" tipi uçakların havada çarpıştığını belirtti.

FAA, olayın, uçakların iniş yapmaya çalıştığı sırada gerçekleştiğini aktardı.

2 pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, havaalanına ait bir binanın hafif hasar aldığı kaydedildi.

Kazanın görgü tanığı, uçakların, çarpıştıklarında yaklaşık 61 metre yükseklikte olduklarını söyledi.

Watsonville Municipal Havaalanı'nda, uçakların iniş ve kalkışlarını yönlendirebilecek bir kule bulunmuyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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