ABD'nin Kore Kuvvetleri Komutanı, BM'nin Kuzeydoğu Asya barışındaki rolünü vurguladı

ABD'nin Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Paul LaCamera, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı'nın (UNC) Kore Yarımadası'ndaki rolü hakkında "başka hiçbir kurum tarafından yerinin doldurulamayacağını" söyledi.

ABD'nin Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Paul LaCamera, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı'nın (UNC) Kore Yarımadası'ndaki rolü hakkında "başka hiçbir kurum tarafından yerinin doldurulamayacağını" söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, LaCamera, Güney Kore-UNC Dostluk Derneğinin kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende konuştu.

LaCamera, "Birleşmiş Milletler Komutanlığı'nın (UNC) çalışmaları, ateşkes anlaşmasını sürdürmek ve kriz yönetimine yönelik araçlar sağlamak için hayati öneme sahip olmaya devam ediyor ve Kuzeydoğu Asya'da barışı ve istikrarı korumak için oldukça önemli." dedi.

Komutan LaCamera, "UNC'nin sürekli olarak sürdürdüğü bu çalışmaların yeri başka hiçbir kurum tarafından doldurulamaz." diye konuştu.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), 1950'de savaş boyunca barışı yeniden kurmak için BM yetkisiyle kuruldu.