ABD'nin Kentucky Eyaletini Vuran Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 25'e Yükseldi CHICAGO, 31 Temmuz 2022 (Xinhua) -- ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. CHICAGO, 31 Temmuz 2022 (Xinhua) -- ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. Kentucky Eyaleti Valisi Andy Beshearn Cumartesi günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 25'e yükseldiğini teyit etti. Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden dört çocuk da bulunuyor. ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören bir ev ve araçlar, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua) ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören araçlar, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua) ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören bir ev, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua) ABD'nin Kentucky eyaletinin Orta Appalachia bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde hasar gören bir ev, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Changzheng/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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