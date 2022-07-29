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ABD'nin Kentucky eyaletinde sel nedeniyle 8 kişi öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde sel nedeniyle 8 kişi öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

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ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Günlerdir sağanağın etkili olduğu Appalachia bölgesinde dere yatakları taştı, evler, işyerleri ve yolları sular altında kaldı.

Sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Ekipler, mahsur kalan insanları kurtarmak için helikopterler ve tekneler kullandı. Bazı parklar, yerinden edilmiş insanlar için barınak olarak kullanılmaya başlandı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, konuya ilişkin yapığı açıklamada, "Olay tek kelimeyle yıkıcı" ifadelerini kullanırken, bunun eyalette yaşanan en ölümcül sellerden biri olduğunu söyledi.

Beshear, selden etkilenen insanlar için bağış kampanyası başlattı.

Batı Virginia'da da bazı bölgeler selden etkilendi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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