ABD'nin Kendini Sabote Eden Politikası, Dolara Zarar Veriyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yasası ABD'nin borç krizini yatıştırsa da riskler devam ediyor. Aşırı para basımı, düzensiz para politikaları ve yaptırımlar dolara zarar veriyor. Belli ki ABD'nin en büyük düşmanı, yine kendisi. ABD'nin kendi kendini baltalayan hamleleriyle, doların geleceği gölgeleniyor.(Deer Show)