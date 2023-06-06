Üye Girişi
Haberi Paylaş
ABD'nin Kendini Sabote Eden Politikası, Dolara Zarar Veriyor

ABD'nin Kendini Sabote Eden Politikası, Dolara Zarar Veriyor

Güncel Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yasası ABD'nin borç krizini yatıştırsa da riskler devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yasası ABD'nin borç krizini yatıştırsa da riskler devam ediyor. Aşırı para basımı, düzensiz para politikaları ve yaptırımlar dolara zarar veriyor. Belli ki ABD'nin en büyük düşmanı, yine kendisi. ABD'nin kendi kendini baltalayan hamleleriyle, doların geleceği gölgeleniyor.(Deer Show)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title