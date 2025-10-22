Haberler

ABD'nin Karayipler ve Venezuela Açıklarındaki Askeri Varlığı Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartelleriyle mücadelede askeri gücün etkin kullanılması talimatının ardından, ABD ordusu Karayipler ve Venezuela açıklarında askeri varlığını artırdı. 8 savaş gemisi ve 6 binden fazla asker bölgeye konuşlandırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadelede askeri gücün daha etkin kullanılması konusunda talimat vermesinin ardından ordu, Karayipler ve Venezuela açıklarında varlığını yoğunlaştırıyor.

The Associated Press ajansının, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, uydu görüntüleri ve bölgedeki muhabirlerden edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, ABD'nin Karayipler'de ve Venezuela açıklarında yaz aylarından bu yana artan askeri varlığı ele alındı.

Buna göre, bölgeye ABD Donanması tarafından 3'ü muharip gemi, 3'ü amfibi hücum gemisi, biri kruvazör gemi ve diğeri de kıyı muharebe gemisi olan 8 savaş gemisi gönderildi.

Bunlar arasında uzun menzilli Tomahawk füzesi, seyir füzeleri, deniz helikopterleri, kara ve denizdeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip Harrier muharip uçaklarını taşıyabilen gemiler de bulunuyor.

Pentagon tarafından gönderildiği doğrulanan gemilerin sayısı, bölgede 6 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığını gösteriyor.

Bölgeye yönlendirilen uçakların ve insansız hava araçlarının (İHA) sayısına dair net bilgi vermeyen Pentagon'un eylül ortalarında F-35B savaş uçaklarından oluşan bir filonun ve ardından MQ-9 Reaper tipi İHA'ların Porto Riko'daki bir hava üssüne gönderildiği görüldü.

Bölgede, askeri operasyonlar kapsamında geçici olarak konuşlandırılan çok sayıda başka askeri uçağın da uçurulduğu kaydedildi.

USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısının ise Güney Amerika açıklarında, bölge yakınlarında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
