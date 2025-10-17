ABD'nin Karayipler Açıklarındaki Uyuşturucu Kaçakçılığına Yönelik Saldırısında Kurtulanlar Var

ABD'nin Karayipler açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıdan sağ kalanların olduğu belirtildi.

CNN'e konuşan ismi verilmeyen iki ABD yetkilisi, henüz kamuoyuna açıklanmayan ABD saldırısında teknedeki herkesin hayatını kaybetmediğini söyledi.

Mürettebat arasında kurtulanların olduğuna inanılırken, söz konusu kişilerin durumlarına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ABD Savunma Bakanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifade edilmişti.