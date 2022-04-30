ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum ağır hasara yol açtı - Haberler

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ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum ağır hasara yol açtı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum ağır hasara yol açtı

ABD'nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu.

ABD'nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı.

Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50'den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi. Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı.

Yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Durumu, Wichita, Kansas, Güncel, Haberler

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