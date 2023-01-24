ABD'nin Kaliforniya Eyaletindeki Toplu Silahlı Saldırıda En Az Bir Çin Vatandaşının Öldüğü Doğrulandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Monterey Park belediye binası önünde, katliamda ölenler için yas tutan insanlar görülüyor, 22 Ocak 2023. (Xinhua)

ABD'deki Çin büyükelçiliği ve konsoloslukları Cumartesi günü yaşanan trajedide hayatını kaybedenlerin anısına Çin bayraklarını yarıya indirdi.

LOS ANGELES, 24 Ocak (Xinhua) -- Los Angeles'taki Çin Başkonsolosluğu Pazartesi günü, Los Angeles şehir merkezinin 16 km doğusundaki Monterey Park şehrinde Cumartesi gecesi düzenlenen silahlı saldırıda en az bir Çin vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Saldırı, yaklaşık 30 yıldır işletilen popüler bir balo salonu dans tesisi olan Star Balo Salonu Dans Stüdyosu'nda, Çin Yeni Yılı'na geri sayımı kutlamak için düzenlenen bir etkinlik sırasında yerel saatle 22.22'de meydana geldi.

Yetkililer, silahlı saldırı sonucu Pazartesi günü itibarıyla 11 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını söyledi. Ölenlerin tümünün 50'li yaşlarının üzerinde olduğu belirlendi.

Konsolosluk sözcüsü resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Şu anda olayda bir Çin vatandaşının maalesef öldüğü doğrulandı" dedi ve "Olay sonrasındaki gelişmelerle ilgilenmelerine yardımcı olmak için ilgili yerel departmanlar ve ABD ile çalışıyoruz" diye ekledi.

Açıklamada, ABD'de yılbaşından bu yana en ölümcül toplu katliam olan saldırının, Çin Yeni Yılı festivalleri sırasında ve yerel bir Çin topluluğunda meydana gelmesinin "şok edici olduğu ve derin teessüf yarattığı" belirtildi.

Konsolosluk ayrıca, Los Angeles'ın doğu ucunda bulunan ve çoğunluğu Asyalı Amerikalı olmak üzere 61.000 nüfuslu bir şehir olan Monterey Park da dahil olmak üzere yerel Çin topluluklarına taziyelerini sunarken, yerel Çin vatandaşlarına güvenlik bilincini akılda tutmalarını hatırlattı.

ABD'deki Çin büyükelçiliği ve konsoloslukları Cumartesi günü yaşanan trajedide hayatını kaybedenlerin anısına Çin bayraklarını yarıya indirdi.