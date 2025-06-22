ABD'nin Japonya'ya Savunma Harcaması Baskısı

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ABD hükümeti, Japonya'nın savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarması için baskı yapıyor. Bu baskının ardından Japonya'nın, 1 Temmuz'da yapılması planlanan dışişleri ve savunma bakanları toplantısını iptal etme olasılığı gündemde.

TOKYO, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD hükümetinin, savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarması için Japonya'ya baskı yaptığı belirtildi.

Kyodo News'in cumartesi günü diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre bu baskı nedeniyle Japonya, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında Washington'da yapılması planlanan toplantıyı iptal edebilir.

Financial Times'ın haberine göre ise Tokyo, ABD'nin söz konusu talebi üzerine 1 Temmuz'da yapılması planlanan toplantıyı iptal etti.

Gazetenin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre söz konusu talep, Japonya'yı daha önce savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3'ü düzeyine çıkarmaya zorlayan ABD Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby'den geldi.

Barışçıl bir anayasaya sahip olan Japonya, Trump'ın ilk döneminin ardından 2022'de savunma politikasında büyük bir değişikliğe giderek 2027'ye kadar yıllık savunma bütçesini iki kat artışla GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarma kararı almıştı.

Ancak Trump, ABD-Japonya güvenlik anlaşmasının dengesiz olduğundan şikayet ediyor ve ABD hükümeti, Tokyo'dan ülkede bulunan ABD askerleri için daha fazla ödeme yapmasını istemeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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