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ABD'nin İsrail'e ağır bomba sevkiyatı beklemeye alındı

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ABD'li bir yetkilinin İsrail'e ağır bomba sevkiyatının şimdilik beklemeye alındığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı ise ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İsrail medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv'e ağır bomba sevkiyatının "şimdilik beklemede kalacağını" söylediği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin ismi paylaşılmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İsrail'e "göndermediği ağır bombaları içeren bir sevkiyatın şimdilik beklemede kalmaya devam edeceği" kaydedildi.

Öte yandan Washington'da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı görüntülü açıklamada, ABD'den ülkesine silah sevkiyatı konusu da dahil olmak üzere ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "önemli ilerlemeler kaydettiklerini" öne sürdü.

Gallant ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinde, Gazze'deki saldırılar ve esirlerin geri getirilmesi gibi konuların da ele alındığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gallant, ABD ile silah sevkiyatına dair yaşanan anlaşmazlık konusunda karşı karşıya gelmişti.

Gallant, ABD ile anlaşmazlıkları "kapalı odalarda çözdüklerini" öne sürerken, Netanyahu ise ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan "anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini" savunmuştu.

Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD'nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

Netanyahu ayrıca, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini" iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun "ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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