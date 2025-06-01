ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'den Fransa'ya Filistin Önerisi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'den Fransa'ya Filistin Önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Fransa'nın Birleşmiş Milletlerdeki Filistin devletinin tanınması girişimlerini eleştirerek, Fransa'nın bu isteğini gerçekleştirmek için kendi topraklarından bir parça ayırmasını önerdi. Huckabee, ABD ile İsrail'in bağlarının güçlü olduğunu vurguladı ve Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığını belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin devletinin tanınması girişimlerini destekleyen Paris yönetimini eleştirerek, "Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar" dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesine desteğiyle tanınan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İsrail'in ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

Fransa'nın BM'de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin girişimlere destek vermesi ve Filistin'i tanıyabileceğini açıklamasıyla ilgili Huckabee, "Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, benzer çıkışı Suudi Arabistan için yapmış ve "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Huckabee, ABD'nin, bu ay New York'ta Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle düzenlenecek Filistin devletinin tanınmasını teşvik etmeyi amaçlayan konferansa katılmayacağını belirtti.

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasının "İsrail karşı çıktığı için uygunsuz" olduğunu iddia eden ABD'li Büyükelçi, Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'e bu konuda baskı uygulanamayacağını, uygulanan baskının "iğrenç" olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkesi reddeden taraf olmasına karşın savaşın sona ermesinin Hamas'a bağlı olduğunu ileri süren Büyükelçi, Hamas'ın tüm İsrailli esirleri serbest bırakması, silahlarını teslim etmesi ve sürgüne gitmeyi kabul etmesi gerektiğini savundu.

Huckabee, ölü ya da diri tüm esirleri geri getireceklerini dile getirdi.

"İsrail yanlısı Amerikalılar endişelenmesin"

Huckabee, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti arasında yaşanan anlaşmazlıklara da değindi.

İki ülke arasında anlaşmazlıklar olduğuna dikkati çeken Büyükelçi, Gazze ve İran konularında görüş ayrılıkları yaşandığını, fakat bunun doğal olduğunu öne sürerek, "İsrail yanlısı Amerikalılar endişelenmesin." dedi.

Huckabee, İsrail-ABD ilişkilerinin hiçbir zaman risk altında olmadığını ve sağlam olduğunu belirterek "Bu bir dostluk değil, ittifak değil, ortaklıktır. Bu da istihbarat paylaşımımızda, askeri alanda ve pek çok konuda birbirimize bağlı olduğumuz anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri yolun tercih edileceğine işaret ederek İran'ı tehdit eden Huckabee, İran'ın nükleer silaha erişmekten vazgeçeceğine inanmadığını dile getirdi.

Huckabee, önlerindeki süreçte "Abraham Anlaşmaları"na katılan ülke sayısının artacağını da iddia etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.