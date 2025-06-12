ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Aşırı Sağcı Bakanlarla Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, yaptırım kararı alınan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile görüştü. Huckabee, bu ülkelerin yaptırım kararını eleştirerek, iki yüzlülük olduğunu savundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bazı ülkelerin haklarında yaptırım kararı aldığı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Büyükelçilikte bir araya geldi.

Huckabee, Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan aşırı sağcı Ben-Gvir ve Smotrich'i ağırladı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Huckabee, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

Ben-Gvir ve Smotrich ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Huckabee, söz konusu ülkelerin aldığı yaptırım kararının "iki yüzlülük olduğunu" iddia etti.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için 10 Haziran'da Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı yaptırım kararı almıştı.

Filistin karşıtı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir ve Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yerleşim birimlerine verdikleri destekle de öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yer! Can pazarı yaşandı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde

Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.