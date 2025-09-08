ABD'nin İsrail Büyükelçisi Gazze'deki Saldırıları 'İyi ile Kötünün Savaşı' Olarak Tanımladı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 20 bini çocuk 64 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olduğu saldırılarını "iyi ile kötünün savaşı" şeklinde yorumladı.

Amerikan medya kuruluşu CBN News'e açıklamalarda bulunan Huckabee, İsrail'in Gazze kentine yönelik saldırılarının ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi olduğunu ileri sürerek, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes anlaşması istediğini birçok kez ilan eden Hamas'ı suçladı.

Huckabee, Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki adımlarının ateşkes anlaşmasının önüne geçtiğini savunarak bu hamlenin Oslo Anlaşmaları'na aykırı olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulamayacağını iddia etti.

İsrail'in dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 20 bini çocuk 64 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, halkı biteviye sürgüne zorladığı ve tüm sivil altyapıyı yerle bir ettiği saldırılara ilişkin "Bu, çağlar arası bir savaş." diyen Huckabee, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dikey bir savaş. Cennet ile cehennemin savaşı, iyilik ile kötülüğün savaşı. İnsanlar bunu bu bağlamda görmeliler, yoksa her şeyi kaçıracaklar."

Huckabee, Gazze'de İsrail'in saldırıları ve uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan insanlık felaketine ise değinmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderleri, ABD'li senatörlerle "ilhakı" görüştü

Öte yandan Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Yossi Dagan, ABD'li Senato ve Kongre üyeleri ve üst düzey yetkililerle işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakına ilişkin çevrim içi toplantılar düzenlemeye başladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Dagan, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin haritaları ABD'li yetkililere sundu.

Dagan'ın ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım kararını veto etmesi için Macar yetkililerle de bir araya geldiği aktarıldı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 11 bin 976 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 55 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 430 kişi öldürüldü, 17 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi de yaralandı.