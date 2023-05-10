ABD'nin İsrail Büyükelçiliği: 'Tüm tarafları sükunete davet ediyoruz'

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, İsrail'in Filistin topraklarında gerginliği tırmandıran saldırıları sonrasında, "taraflara sükunet" çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistinli gruplar arasında artan gerilimi azaltma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'de 10 sivilin ölümüne yol açan saldırılarını takip ediyoruz. Tüm tarafları sükunete davet ediyoruz ve masum insanları öldürmekten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine" verdiği öneme vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in "kendisini savunma hakkının bulunduğu" savunuldu.

İsrail'in Gazze saldırısında 15 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.