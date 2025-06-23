ABD'nin İran ile Diplomatik İletişimi Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıdan bu yana Tahran yönetimiyle iletişim halinde olduğu öne sürüldü.

CNN'e konuşan ABD'li iki yetkiliye göre, ABD, İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği saldırılardan bu yana İranlı yetkililerle iletişimini koparmadı ve soruna diplomatik bir çözüm aramaya devam etti.

Yetkililer, bu bilginin, ABD'nin, İran ile yaşanan krizde diplomatik çözüm aramaya devam etmesinin bir delili olduğunu ifade etti.

Witkoff'un, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıdan bu yana Tahran yönetimiyle iletişim halinde olduğunu iddia eden yetkililer, ancak özel temsilcinin çabalarının ulaşılması son derece zor olduğu belirtilen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "meydan okumasıyla" karşılaştığını belirtti.

Yetkililer, Hamaney'e bilgi ulaştırmanın ve dönüş almanın giderek zorlaştığını, bu durumun da iki ülke arasındaki "doğrudan veya dolaylı iletişimi bir ölçüde" kesintiye uğrattığını savundu.

Hamaney'in, ABD'nin saldırılarından sonra hiçbir kayıtlı mesaj paylaşmamasına atıfta bulunan yetkililer, İran liderinin misillemeler devam ederken herhangi bir suikast ihtimaline karşın saklanmayı tercih ettiğine inandıklarını kaydetti.