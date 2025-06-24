ABD'nin İran'a Yönelik Saldırıları Atina'da Protesto Edildi

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Atina'nın Sintagma Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı gösteride, binlerce kişi ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını protesto etti ve Yunanistan'a askeri müdahalelerde bulunmama çağrısı yapıldı.

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da geniş katılımlı bir gösteriyle protesto edildi.

Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Göstericiler, Yunanistan'a askeri müdahalelere hiçbir şekilde destek vermemesi çağrısında bulundu.

Eyleme, çok sayıda sol parti, sendika, öğrenci birliği ve savaş karşıtı örgüt katıldı.

Göstericiler, İran'a yönelik bombardımanların derhal durdurulmasını ve Yunanistan'ın çatışmalara lojistik destek sağlamaktan kaçınmasını istedi.

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, gösteride yaptığı konuşmada, "Amerikan saldırısı, küresel emperyalist savaşın tehlikeli bir tırmanışıdır. Yunanistan hükümeti bu savaşa taraf olmamalı, tüm yabancı askeri üsler kapatılmalı ve İsrail ile askeri işbirliğine son verilmelidir." dedi.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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