ABD'nin İran'a Saldırısı Sonrası Misilleme Endişesi

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ABD'nin İran'daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırının ardından, İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD üslerine misilleme yapma potansiyeli üzerine yeni endişeler ortaya çıktı. ABD liderleri, İran'ın vereceği olası bir karşılığın büyük bir hata olacağını vurguladı.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası İran destekli grupların, ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine misilleme yapma potansiyeli olduğu öne sürüldü.

ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısı sonrası Tahran'ın karşılık verip vermeyeceği merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer, İran'ın karşılık vermesinin "büyük bir hata olacağı" mesajını verirken, İran, kendini savunma hakkı olduğunu belirtiyor.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li istihbarat ve ordu yetkilileri İran destekli grupların, Irak'taki ve "belki" Suriye'deki ABD üslerine "saldırı düzenleyebileceğine" ilişkin işaretler tespit ettiklerini öne sürdü.??????

ABD Başkanı Trump, dün, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını savunmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de dün saldırıya ilişkin basın toplantısında "Kuvvetlerimiz yüksek alarmdadır ve İran'dan gelebilecek ve son derece kötü bir seçim olacak her türlü misilleme ve vekil saldırısına karşılık vermeye tümüyle hazırdır. Kendimizi savunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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