ABD'nin İran'a Nükleer Görüşmelerde Saldırı Garantisi Mesajı

ABD'nin İsviçre aracılığıyla İran'a nükleer görüşmelere hazır olduğunu ve müzakereler sırasında herhangi bir saldırı olmayacağının garantisini içeren bir mesaj ilettiği iddia edildi.

Al Mayadeen'in Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran'ı ziyaret eden İsviçre Dışişleri Bakan Yardımcısı Gabriel Lüchinger, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesajını Tahran'a iletti.

Mesajın içeriğinde, ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunun ve müzakereler sırasında İran'a karşı bir saldırı olmayacağının garantisinin verildiği aktarıldı.

Tahran'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AA muhabirinin İran Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili sorusuna da şu ana kadar cevap verilmedi.

İran ile ABD, nisanda nükleer görüşmelere başlamış ve Umman ve İtalya'da 5 tur görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeler İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmayı kabul etmemesi üzerine zora girse de taraflar 15 Haziran'da Umman'da altıncı tur görüşme için anlaşmıştı.

Ancak müzakerelerden iki gün önce İsrail, İran'a 13 Haziran'da saldırı başlatmıştı. 12 gün devam eden bir savaşa yol açan bu saldırılar sırasında ABD de 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini bombalamıştı. Karşılıklı saldırıların 24 Haziran'da sona ermesinin ardından ABD, İran ile nükleer görüşmelere yeniden başlamak istediğini duyurmuştu. İran hükümeti ise müzakere sırasında saldırı olmayacağına dair garanti talep etmişti.