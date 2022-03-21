ABD'nin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı adayının onay oturumu Senatoda başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği ve onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk siyahi kadın olacak Ketanji Brown Jackson'ın Senatodaki onay oturumu bugün başladı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emekliliğini duyurmasının ardından Biden tarafından yerine aday gösterilen Jackson'ın, Senato Genel Kurulu'ndaki oylama öncesi Senato Adalet Komitesindeki onay oturumları başladı.

Senatonun onayını alması durumunda ABD tarihinde ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olacak 51 yaşındaki Jackson'ın özellikle Cumhuriyetçi Senatörlerin sorularına vereceği cevaplar ve göstereceği performans merakla bekleniyor.

Senato Adalet Komitesindeki onay oturumlarının ardından Genel Kurul'da yapılacak oylamada, Jackson'ın adaylığı onaylanacak ya da reddedilecek.

Jackson, Biden'ın başkanlığı döneminde Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği ilk isim olma özelliği de taşıyor.

Jackson kimdir?

Halihazırda Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

Biden, siyahi bir kadını aday göstereceğini açıklamıştı

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer, ocak ayında Biden'a gönderdiği dilekçede yaz aylarında emekli olacağını bildirmişti.

Biden ise yaptığı açıklamada seçim döneminde söz verdiği üzere ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bu göreve siyahi bir kadını aday göstereceğini belirtmişti.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.