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ABD'nin ilk kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı Brown-Jackson görevine başladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'nin ilk kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı Brown-Jackson görevine başladı

Yargıç Ketanji Brown-Jackson, ABD'nin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görevine başladı.

Yargıç Ketanji Brown-Jackson, ABD'nin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görevine başladı.

Yüksek Mahkemenin 9 yargıcından biri olan Stephen Breyer'ın emekli olmasının ardından Brown-Jackson yemin ederek Breyer'ın koltuğuna oturdu.

Brown-Jackson, Breyer'ın emekli olacağını açıklamasının ardından, Biden tarafından bu göreve aday gösterilmiş ve 7 Nisan'da Senato tarafından onaylanmıştı.

Bugün göreve gelen Brown-Jackson, ülke tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak görevine başladı.

Ketanji Brown Jackson kimdir?

Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkemedeki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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