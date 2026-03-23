ABD'nin İsrail'e Batı Şeria'daki İsrailli şiddetine ilişkin hoşnutsuzluk ilettiği iddiası

ABD, Tel Aviv yönetimine Batı Şeria'da Israillilerin artan saldırıları nedeniyle duyduğu hoşnutsuzluğu iletti. İsrail Başbakanı Netanyahu, toprak gasplarının arttığı ortamda güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

ABD'nin, Tel Aviv yönetimine işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarından duyduğu "hoşnutsuzluğu" ilettiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle kurmaylarıyla acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin katıldığı görüşme, Netanyahu'nun Washington yönetiminden bir telefon almasının ardından gerçekleşti.

Washington yönetiminden üst düzey bir yetkili, Netanyahu ile irtibat kurarak, "İran'a saldırılar devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetten duydukları hoşnutsuzluğu" iletti.

Netanyahu, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilerce işlenen suçların dikkatlerini İran'a vermelerini engellediğini belirterek, bu suçların önüne geçilmesini talep etti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ve saldırılarını destekleyen söylemle tanınan Ben-Gvir ise Netanyahu'ya "Her yerde suç işleniyor, ama söz konusu Yahudiler olunca konuşuyorsunuz." diye çıkıştı.

KAN'ın haberinde, bu yaşananların ardından Genelkurmay Başkanı Zamir'in işgal altındaki Batı Şeria'yı gezdiğini ve Netanyahu'nun Batı Şeria ile de ilgilenen Merkez Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 21 Mart'ta Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli ile Filistinli bir kişinin karıştığı trafik kazasında Yahudi yerleşimci ölmüştü.

Bu olayın ardından Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti ve çevresinde, iki gece üst üste Filistinlilerin beldelerine organize ve kitlesel saldırılar düzenlemiş, içeride sakinleri bulunan evleri ve araçlarını kundaklamış, çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu

Rümeysa öğretmenin şüpheli ölümü! Cesedi ırmakta bulundu
Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni

Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni