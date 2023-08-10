ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınları 6 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin Havai eyaletinde meydana gelen orman yangınları, 6 kişinin ölümüne neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle körüklenen alevler hızla yayılarak Lahaina kentinde yüzlerce ev ve iş yerini tamamen tahrip etti.

Havai'nin Maui Adası'nda dün meydana gelen orman yangınları, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızlıca yerleşim yerlerine doğru ilerleyerek 6 kişinin ölümüne, yüzlerce ev ve iş yerinin tamamen yanmasına neden oldu. Yetkililer, alevlerin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ve yangından korunmak için bazı kişilerin denize atladığını ifade etti. ABD sahil güvenlik yetkilileri, Lahaina iskelesi civarında okyanusa atlayan 14 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Havai Valiliği, yangınların kontrol altına alındığını ancak duman ve kül sebebiyle hava kalitesinin oldukça düştüğü konusunda halkı uyardı. ABD Başkanı Joe Biden, adalardaki tüm federal kurtarma ekiplerinin yardımcı olması için talimat verdiğini açıkladı. Havai doğumlu eski Başkan Barack Obama, yangınlarda zarar görenler için bağış adresi paylaşarak "Birçoğumuz için çok özel bir yer olan Havai'den gelen bazı görüntüleri görmek zor" açıklamasını yaptı.