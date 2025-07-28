ABD'nin Gümrük Vergileri Bangladeş Ekonomisini Tehdit Ediyor

DAKKA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası, ABD'nin uygulayacağı gümrük vergilerinin Bangladeş ekonomisini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Manila merkezli banka, Asya Kalkınma Görünümü adlı raporunun temmuz sayısında Bangladeş'in mali yıla (Temmuz 2025-Haziran 2026) ilişkin büyüme tahminini, özellikle ihracat ve sanayi sektörlerindeki yavaşlama ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin olası etkileri nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Banka nisan ayında Bangladeş'in 2025-2026 mali yılında yüzde 5,1 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Öte yandan ABD yönetiminin Bangladeş'ten ithal ettiği ürünlere uygulayacağını duyurduğu yüzde 35 gümrük vergilerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ticaret uzmanlarına göre hazır giyim ihracatının ülkenin belkemiğini oluşturduğu Bangladeş, ABD'nin uygulayacağı vergiler nedeniyle hazır giyim ürünleri açısından ABD pazarında rakiplerine kıyasla belirgin bir dezavantajla karşı karşıya kalacak. Hazır giyim ihracatı, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını oluştururken, sektör 4 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor.