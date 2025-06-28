ABD'nin Gümrük Tarifeleri Görüşmeleri 1 Eylül'e Kadar Uzatılabilir

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret ortaklarıyla yürütülen gümrük tarifeleri görüşmelerinin son tarihinin 1 Eylül'e kadar uzatılabileceğini açıkladı. Bessent, 18 önemli ticaret ortağı ile anlaşma sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin ticaret ortaklarıyla yürütülen gümrük tarifeleri görüşmelerinin, daha önce 9 Temmuz olarak belirlenen son tarihten ABD İşçi Bayramı'nın kutlanacağı 1 Eylül'e kadar uzatılabileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Bessent, ABD'nin "18 önemli ticaret ortağı" ile anlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

İsimlerini açıklamadığı 18 ticaret ortağından yaklaşık 10-12'siyle anlaşma sağlanabilmesi olasılığını değerlendiren Bessent, son tarihi daha önce 9 Temmuz olarak belirlenen anlaşmaların sağlanması halinde İşçi Bayramı'na kadar ticari görüşmelerin başarıyla tamamlanmış olacağını ima etti.

Bessent, Çin ve İngiltere ile müzakerelerin "şimdilik geride kaldığını" belirterek Çin'den nadir toprak mıknatıslarının yakında ABD'ye "geri akmasını" beklediğini de dile getirdi.

ABD ile "iyi anlaşmalar" yapmak isteyen ülkeler olduğunu söyleyen Bessent, ülkelerin bir anlaşmaya varamaması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk açıkladığı gümrük tarifelerini geri getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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