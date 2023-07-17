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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı düzenleyen zanlı etkisiz hale getirildi

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Georgia eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının şüphelisi polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı düzenleyen zanlı, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Henry Bölgesi Polis Amiri Reginald B. Scandrett, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şüphelisinin bulunduğu yerin tespit edildiğini kaydetti.

Polislere ateşle karşılık veren zanlının etkisiz hale getirildiğini duyuran Scandrett, "Öldüğü tespit edildi." dedi.

Georgia'daki silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Eyaletin Henry bölgesi yetkilileri saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel

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