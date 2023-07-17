ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı düzenleyen zanlı etkisiz hale getirildi
Güncel Haberler
Georgia eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının şüphelisi polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı düzenleyen zanlı, operasyonla etkisiz hale getirildi.
Henry Bölgesi Polis Amiri Reginald B. Scandrett, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şüphelisinin bulunduğu yerin tespit edildiğini kaydetti.
Polislere ateşle karşılık veren zanlının etkisiz hale getirildiğini duyuran Scandrett, "Öldüğü tespit edildi." dedi.
Georgia'daki silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Eyaletin Henry bölgesi yetkilileri saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel