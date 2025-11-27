Haberler

ABD'nin Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü Göndermesi 2026'da Planlanıyor

Güncelleme:
ABD yönetimi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasını 2026 yılı ocak ayının ortasında gerçekleştirmeyi hedefliyor. İsrail ordusu, konuşlandırma öncesinde bölgelerdeki mayın ve patlamamış mühimmatları temizleyecek?

ABD'nin, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması için 2026 yılı ocak ayının ortasını hedef tarih olarak belirlediği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, "ABD yönetiminin belirlediği takvime göre, ilk Uluslararası İstikrar Gücü'nün birliklerinin Gazze Şeridi'ne 2026 Ocak ayı ortalarında ulaşması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine konuşlandırılmasının planlandığı, bölgede görev yapan İsrail ordusunun ise konuşlandırma öncesi belirlenen alanlardaki mayın ve patlamamış mühimmatları temizleyeceği ifade edildi.

İsrail'in Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi'ndeki "silahsızlanma sürecinin tamamlanması için son tarihin Nisan ayı sonu olarak belirlendiğini" söylediği aktarılan haberde yetkilinin ayrıca, "Belirlenen hedefler, özellikle sahadaki mevcut koşullar dikkate alındığında oldukça iddialı." dediği belirtildi.

Haberde yer alan iddialara ilişkin ABD, Hamas ya da arabulucu taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Kasım'da, Gazze'de Barış Kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD karar tasarısını kabul etmişti.

BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı.???????

Tasarı, oylama öncesinde, Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrailli siyasiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel
