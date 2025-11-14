ABD'nin Gazze İçin Sunduğu Tasarı İsrail'de Endişe Yarattı

ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin tasarının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırması Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Tel Aviv'de, BMGK'de pazartesi oylamaya sunulacak ABD tasarısının Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik güvenli bir yol sunduğu endişesinin altı çizildi.

Gazeteye konuşan İsrailli siyasi kaynaklar, oylanacak ABD tasarısının Filistin Devleti'nin tanınmasına giden yola işaret ettiğini ve bunun Tel Aviv'de endişeye yol açtığını aktardı.

Öte yandan söz konusu kaynaklar, BMGK'de oylanacak taslağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla çelişmediğini de kabul etti.

Haberde, tasarı maddeleri arasında, "Filistin Yönetimi'nin reform planı makul bir biçimde uygulanmasının ve Gazze'nin yeniden inşasında ilerleme kaydedilmesinin ardından Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmelerine ve bir devlet kurmalarına yönelik güvenilir bir yol için koşullar sağlanabilir." ifadesinin de yer aldığına dikkat çekildi.

"ABD, İsrail ile Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh şekilde birlikte yaşam için siyasi bir gelecek oluşturma konusunda anlaşmaya varmak amacıyla diyalog yürütecek." ifadesinin İsrail'de rahatsızlık uyandırdığı kaydedildi.

ABD'li diplomatların Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin taslağı destekleyeceğini ancak Rusya ve Çin'in ise çekimser kalacağını öngördüğü ileri sürüldü.

BMGK'de oylanacak tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlamanın yanı sıra Gazze'de görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilendirilmesini içeriyor.

Rusya, BMGK'ya karşı taslak sundu

ABD'nin BMGK'ya sunduğu Gazze tasarısının ardından Rusya'nın da bir karşı tasarı taslağı sunduğu bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililerin "kötü" olarak adlandırdığı karşı tasarı, "işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun bölgesel barışa tehdit oluşturduğunun" altını çizerken uluslararası hukukun korunması talebini yineledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Gazze'de uluslararası bir güç için seçenekleri araştırmaya çağıran karşı tasarı, Gazze'de tam ve engelsiz insani yardım talebinde de bulundu.

Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik veya sınırsal değişikliğin reddedildiği karşı tasarıda, iki devletli çözüme ve Filistin Yönetimi altında Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında toprak bütünlüğüne bağlılık yinelendi.

Plan ne içeriyor?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'de gelecek hafta yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.