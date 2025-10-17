Haberler

ABD'nin Gazze İçin Kurduğu Uluslararası Görev Gücü İsrail'de Başladı

Gazze Şeridi'nden rehinelerin naaşlarının geri alınması ve insani yardımların girişinin sağlanması amacıyla ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı 200 asker, İsrail'e ulaştı. Görev gücü, İsrail güvenlik güçleriyle koordinasyonda çalışacak.

(ANKARA) - Gazze Şeridi'nden rehinelerin naaşlarının geri alınması, ateşkesin koordinasyonu ve insani yardımların girişini sağlamakla görevli Uluslararası Görev Gücü, bugün İsrail'de çalışmalarına başlayacak.

İsrail basınına göre, ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı yaklaşık 200 asker, ABD Savaş Bakanlığı'nın gözetiminde görev yapmak üzere İsrail'e ulaştı. İsrail güvenlik güçleriyle koordinasyondan ise Yaki Dolf'un sorumlu olacağı belirtildi.

Amerikan ve İsrail medyaları, koordinasyon merkezinin bir askeri üs içinde kurulmayacağını ve İsrail'in güneyinde yer alacağı bilgilerini paylaştı. Bu girişim, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın en önemli unsurlarından biri olan "Washington destekli istikrar gücü oluşturma" çabasının bir parçasını oluşturuyor.

ABD, bu güce destek amacıyla gönderdiği 200 kadar askerin "doğrudan Gazze'ye konuşlandırılmayacağı" bilgisini verdi.

"Şu anda tek hedefimiz yalnızca durumun istikrara kavuşturulması"

Yerel basına bilgi veren bir ABD'li danışman, "İsrail güçleriyle Hamas savaşçıları arasındaki gerginliğin Gazze Şeridi'nde halen yüksek seyrettiğini" ifade etti. Danışman, "Şu anda hedefimiz yalnızca durumun temel bir şekilde istikrara kavuşturulması. Uluslararası bir istikrar gücünün kurulma süreci başladı ve devam edecek" diye ekledi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre başka bir yetkili ise ABD'nin "söz konusu güce katkı sağlamaları için Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve Azerbaycan ile müzakereler yürüttüğünü" iddia etti.

Görev gücünün sorumlulukları

Bu birliklerin, İsrail'in çekildiği Gazze'de "Güvenliği sağlamak, yeni bir Filistin polis gücü yetiştirmek ve Gazze Şeridi'nin tamamen silahsızlandırılması ve yeniden geliştirilmesini denetlemek" gibi görevleri olacağı iddia edildi. ABD basınına göre İsrail'e giden ABD askerleri ise bu gücün koordinasyonundan ve raporlama kısmından sorumlu olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
