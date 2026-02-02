Haberler

İran ile gerilimin gölgesinde Eilat'a demirleyen ABD donanmasına ait destroyer gemisi İsrail'den ayrıldı

ABD'nin İran'a yönelik askeri hazırlıkları kapsamında, Eilat Limanı'na demirleyen 'Delbert D. Black' füze destroyer gemisi bölgeden ayrıldı. Geminin yeni rotasıyla ilgili bilgi verilmedi, ancak gelişinin önceden planlandığı açıklandı.

ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya başlamasının ardından İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na demirleyen Amerikan askeri gemisinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, donanmaya ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyer gemisinin bugün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi.

Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD donanmasına ait söz konusu füze destroyer gemisinin İran arasında yaşanan gerilimin ardından 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirlediği bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait söz konusu geminin Eilat'a gelişinin "daha önceden planladığı" ifade edilmişti.

