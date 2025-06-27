ABD'nin Fon Kesintileri, İngiltere'nin Önde Gelen Üniversitelerini Vurdu

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İngiltere'nin Russell Grubu'na bağlı üniversitelerin 20'den fazla araştırma projesi, ABD'den gelen federal fonların dondurulması nedeniyle askıya alındı. En az 9 projenin resmi durdurma bildirimi aldığı belirtildi.

LONDRA, 27 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin önde gelen 24 üniversitesini içerisinde barındıran Russell Grubu'na bağlı üniversitelerin 20'den fazla projesi, ABD'nin federal fonlarını dondurması nedeniyle askıya alındı.

Londra merkezli Research Professional News (RPN) yayın kuruluşunun çarşamba günkü haberine göre Russell Grubu üniversitelerindeki en az 9 araştırma projesi, ABD hükümetinden resmi durdurma bildirimi almış durumda.

Fon kesintisi nedeniyle çalışmaların durdurulmasını gerektiren bildirimler nedeniyle 5 Russell Grubu kuruluşunda bağışların iptal edilmesine veya askıya alınmasına sebep oldu.

RPN'nin tüm Russell Grubu kuruluşlarından edindiği bilgilere göre 14 projede daha ABD'li iş ortaklarından benzer bildirimler gelmesin ardından fon kaybı yaşandı.

Projesi ertelenen bir araştırmacı RPN'ye yaptığı açıklamada, "fonlarının bir piyon olarak kullanıldığını hissettiklerini" belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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