ABD'nin Florida Valisi DeSantis, Güney Kore Başbakanı Han ile ticaret ilişkilerini görüştü

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis ile Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo görüşmesinde ticari konular ele alındı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis ile Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo görüşmesinde ticari konular ele alındı.

Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Han, DeSantis ile bir araya gelerek, ticaret ilişkilerini geliştirme ve daha fazla istihdam kapısı açma çabalarını görüştü.

Han, Florida'nın "güçlü yönleri" olarak tanımladığı uzay ve havacılık gibi sektörlerde daha güçlü işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

DeSantis'in ofisinin açıklamasında da Florida ile Güney Kore arasındaki mal ticaretinin 1,3 milyar doları aştığı belirtildi.

Ayrıca DeSantis'in, Güney Kore'nin en büyük kentlerinden olan Gyeonggi'nin Valisi Kim Dong-yeon ile biyoteknoloji ve güneş enerjisi gibi sektörlerdeki ortaklıkları araştırmak üzere bir araya geldiği aktarıldı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklaması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis, beraberindeki heyetle Japonya'yı ziyaret ederek, Başbakan Kişida Fumio ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmüştü.

Japonya'nın ardından Güney Kore'yi ziyaret eden DeSantis'in, İsrail ve İngiltere'ye de seyahat etmesi bekleniyor.