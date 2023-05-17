ABD'nin Florida eyaletinin en büyük şehri Jacksonville, ilk kadın belediye başkanını seçti

ABD'nin Florida eyaletinin en büyük şehri Jacksonville'de Demokrat Donna Deegan, ilk kadın belediye başkanı olacak.

Jacksonville'deki belediye başkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Deegan oyların yüzde 52'sini alarak ipi göğüsledi. Cumhuriyetçi aday Daniel Davis yüzde 33'te kaldı.

Bu sonuca göre, 217 bin kişinin oy kullandığı seçim sonucunda Demokrat Deegan, kentin ilk kadın belediye başkanı olacak.

Deegan, yaptığı açıklamada, kazandığı için sevinçli olduğunu vurgulayarak tarih yazdıklarını kaydetti.

Halkın bölünmeden ziyade birlik olmayı seçtiğine işaret eden Deegan, kentin altyapısını geliştirmeyi, herkese hitap eden bir ekonomi oluşturmayı ve sağlık imkanlarına erişimi kolaylaştırmayı planladığını dile getirdi.

Deegan, 2015'ten bu yana belediye başkanı olan Lenny Curry'den görevi devralacak.

Yaklaşık 950 bin nüfuslu Jacksonville, ABD'nin en kalabalık 13. şehri konumunda bulunuyor.