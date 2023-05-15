ABD'nin Florida eyaletindeki üniversitelerde DEI programları 'ayrımcılık' gerekçesiyle kaldırıldı

NEW ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet üniversitelerinde kısaca "DEI" diye adlandırılan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları için ayrılan bütçeyi iptal ettiğini açıkladı.

NEW ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet üniversitelerinde kısaca "DEI" diye adlandırılan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları için ayrılan bütçeyi iptal ettiğini açıkladı.

DeSantis, Sarasota'daki New College isimli üniversitede düzenlediği basın toplantısında, DEI programları için ayrılan fonları iptal eden yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Florida Valisi, "Bu programın ülke genelinde gerçekte nasıl uygulandığına bakıldığında ayrımcılık, dışlama ve beyin yıkamayı temsil ettiği daha iyi görülüyor. Kamu kurumlarımızda bunun yeri yok." diye konuştu.

DeSantis, "Cinsiyet ideolojisi gibi şeyler yapmak istiyorsanız Berkeley'e (Kaliforniya Üniversitesi) gidin, bunda yanlış bir şey yok ama biz vergiden gelen paralarımızla, bir üniversitenin olması gereken klasik misyonuna odaklanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Vali, yeni yasayla, eyaletteki üniversiteleri geleneksel misyonlarına geri döndürmeye, insanları herhangi bir yüzeysel özelliğe göre bölmeye değil bireyler olarak ele almaya çalıştıklarını ifade etti.

Valinin imzaladığı yeni yasaya göre, Florida eyalet üniversitelerinde "çeşitliliği, eşitliği ve katılımı savunan veya siyasi veya sosyal aktivizmi teşvik eden veya bunlara dahil olan" herhangi bir programı desteklemek veya bunun için federal fonları harcamak yasaklandı.

DeSantis'in kararı, bazı çevrelerde tepkiyle karşılandı.