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ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü

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ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentinde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 9 yaşında bir çocukla bir muhabirin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentinde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 9 yaşında bir çocukla bir muhabirin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetti.

Florida Şerif Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı saldırgan Keith Melvin Moses'in (19) gözaltına alındığını duyurdu.

Evlerinin yakınında uğradıkları saldırıda 20'li yaşlarda bir kadın ve 9 yaşındaki kızı öldü.

Polis, saldırının haberini yapmaya gelen iki muhabirin de kurşunların hedefi olduğunu, birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Florida Şerif Ofisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ailelere en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu toplumumuz için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Florida 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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