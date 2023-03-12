ABD'nin Florida eyaletindeki fırtınada bir kişi öldü
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan şiddetli fırtınada 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan şiddetli fırtınada 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, fırtınada, içinde bulunduğu aracın üzerine ağaç devrilen 16 yaşındaki kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirterek, araçtaki diğer kişinin yaralandığını kaydetti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Interstate 10 otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / Güncel