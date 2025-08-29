ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptal Etmesi Uluslararası Hukuka Aykırı

ABD yönetiminin, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinin, BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'sine aykırı olduğu belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti.

Söz konusu kararın, BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'sine aykırı olduğunu kaydeden Dik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üye devletlerin, bu soruna ve sözleşmenin ihlaline çözüm bulmaları gerektiğini dile getirdi.

Dik, Filistin yönetiminin, söz konusu kararı değerlendirdiğini ve dost ülkelerle gerekli diplomatik adımları atacağını kaydetti.

Dik, ABD'nin, gerilimi tırmandırıcı bu adımının, diğer ülkelerin Filistin devletini tanınmasının önüne geçemeyeceğini ve "soykırım, tehcir ve ilhaka" karşı gerekli önlemlerin alınması konusundaki ulusal mutabakatı da engelleyemeyeceğini aktardı.

Filistin yönetimi, ABD'ye kararı gözden geçirme çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da ABD'nin söz konusu kararından derin üzüntü ve şaşkınlık duyulduğu ifade edildi.

Filistin Devleti'nin BM'nin gözlemci üyesi olması nedeniyle, bu kararın uluslararası hukuka ve BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'sine aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD yönetimine Filistin heyetine New York'a giriş vizesi vermeme kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtilmişti.

31 Temmuz'da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, Filistinlilere saldırmakla suçlanan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları ise kısa süre önce kaldırmıştı.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.