ABD'nin F-35 Satışı: Çin'in Endişeleri Gölgesinde

ABD'de Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışını gerçekleştirmesi halinde Çin'in bu teknolojiyi edinebileceği yönünde endişe duyulduğu öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışı anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışırken Pentagon'un ilgili istihbarat raporunda konuya ilişkin endişelerin gündeme getirildiği öne sürüldü.

Pentagon yetkililerinin, F-35 teknolojisinin "Çin casusluğu veya Çin'in Suudi Arabistan ile güvenlik ortaklığı yoluyla tehlikeye atılabileceğine" yönelik endişesini dile getirdiği savunuldu.

Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışına dair anlaşmanın nihai unsurlarının üzerinde çalışıldığı ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in anlaşmayı onaylamasının beklendiği ileri sürüldü.

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinin öngörüldüğü ve muhtemel F-35 satışı anlaşmasının da gündemde olacağı kaydedildi.