ABD'nin Ek Gümrük Tarife Kararı Güney Afrika'da İşsizlik Tehlikesi Oluşturuyor

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ABD'nin Güney Afrika'dan ithal edilen ürünlere uygulayacağı yüzde 30'luk ek gümrük tarifesi, ülkede 100 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği ifade edildi. Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı, bu durumun başta tarım ve otomotiv sektörleri olmak üzere ciddi zararlar verebileceğini belirtti.

CAPE ABD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ithal edilen ürünlere 1 Ağustos'tan itibaren uygulayacağı yüzde 30'luk ek gümrük tarifesinin, ülkede 100 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği bildirildi.

Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago, "Radio 702" isimli yerel radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin gelecek ay uygulamaya koyacağı yüzde 30'luk ek gümrük tarifesinin Güney Afrika'da tarım ve otomotiv sektörlerine ciddi zarar verebileceğini söyledi.

Kganyago, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında açıkladığı ek gümrük tarifesi kararının, yürürlüğe girmemekle birlikte, Güney Afrika'dan ABD'ye otomotiv ihracatında yüzde 80'in üstünde düşüşe neden olduğuna işaret etti.

Yeni gümrük tarifesinin özellikle vasıfsız iş gücünün yoğun olduğu tarım sektöründe yıkıcı etkileri olabileceğini belirten Kganyago, "Alternatif çözümler bulunmazsa istihdam üzerindeki etkisi 100 bin kişiyi bulabilir." dedi.

ABD, Güney Afrika'nın ikinci en büyük ticaret ortağı

Resmi verilere göre, 2024 itibarıyla ABD, Güney Afrika'nın ikinci en büyük ticari partneri olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika geçen yıl başta platin, otomobil, değerli metal ve narenciye olmak üzere ABD'ye 8,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Öte yandan yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu ülkede, 2025'in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükselmişti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 42,9 olan genç işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 46,9'u bulmuştu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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