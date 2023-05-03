ABD'nin Dry Tortugas Ulusal Parkı'nda su altında 19. yüzyıla ait mezarlık bulundu

DRY TORTUGAS NATIONAL Arkeologlar, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Dry Tortugas Ulusal Parkı'nda su altında kalan bir adada 19. yüzyıla ait mezar kalıntıları buldu.

Keşif, ABD Milli Park Hizmetleri Batık Kaynaklar Merkezi, Güneydoğu Arkeoloji Merkezi ve Miami Üniversitesi'nden bir öğrencinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleşti.

Yetkililer, Dry Tortugas Ulusal Parkı'ndaki sular altında kalmış bir adada bulunan Fort Jefferson Kalesi'nde mezar tespit edildiğini ve bunun 1861-1865 yıllarında Amerikan İç Savaşı sırasında 1861'de ölmüş işçi John Greer'e ait olduğunu açıkladı.

Araştırma ekibinin lideri ve deniz arkeoloğu Josh Marano, yaptığı açıklamada "Bu ilgi çekici keşifler Dry Tortugas Ulusal Parkı'na dair gün yüzüne çıkmamış hikayelere işaret ediyor." dedi.

Öte yandan, batık adada ABD'li askerlerin de gömülmüş olabileceği kaydedilirken Marano, daha ileri seviye keşifler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Fort Jefferson Kalesi, Amerikan İç Savaşı sırasında askeri hapishane olarak kullanılırken çevredeki adalar ise deniz karakolu, deniz feneri istasyonu, deniz hastanesi, karantina hastanesi ve askeri eğitim alanı olarak hizmet vermişti.