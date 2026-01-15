Haberler

ABD'nin Doha Büyükelçiliği vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı

Güncelleme:
Bölgedeki gerilimler nedeniyle ABD'nin Doha Büyükelçiliği, vatandaşlarına ve personeline seyahat uyarısında bulundu. El-Udeyd Hava Üssü'ne yapılacak seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar'daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeline yönelik güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar'da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Katar Misyonu'nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, mevcut durumda büyükelçiliğin personel yapısı ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde sürdüğü vurgulandı.

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından izlemeleri, olası aksaklıklara karşı seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve Katar hükümeti ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi duyurulara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Katar Uluslararası Medya Ofisi dün, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.

Uluslararası bazı haber kaynaklarında İran'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

