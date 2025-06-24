ABD'nin Doğusunda Kavurucu Sıcaklık Uyarısı: 160 Milyon Kişi Etkilenecek

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ABD'nin doğusunu etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. New York'ta sıcaklık 40 dereceye ulaşabilirken, yetkililer aşırı sıcakların tehlikesine dikkat çekiyor.

NEW ABD'nin doğusunu etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre ABD'nin doğu bölgeleri, dünden beri kavurucu sıcakların etkisi altına girdi.

New York kentinde termometreler 37,7 dereceyi gördü.

Kennedy Uluslararası Havaalanı bölgesinde sıcaklık öğle vakti 38 dereceye ulaştı.

New York metropol bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basına yaptığı açıklamada, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.

Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak" dedi.

Yüksek sıcaklıkların hafta içinde Washington, Baltimore ve Philadelphia bölgelerinde zirveye ulaşması ve toplamda 160 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) açıklamasına göre Atlantik Okyanusu'ndaki Azor Adaları'nın 1940 kilometre batısında "Andrea" tropikal fırtınası oluştu.

Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası olarak kayda geçen "Andrea" fırtınasının kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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