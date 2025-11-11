Haberler

ABD'nin Doğu Pasifik'teki Narkotik Tekne Saldırısı: 6 Ölü

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşımakla suçlanan iki teknek yapılan saldırılarda 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırılar, ABD'nin askeri varlığını artırma çabaları ile birlikte gerçekleşiyor.

WASHINGTON, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hegseth pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın talimatıyla dün, terör örgütü olarak tanımlanan grupların kullandığı 2 gemiye can kaybıyla sonuçlanan 2 kinetik saldırı düzenlendi" dedi.

Hegseth, "2 saldırı da uluslararası sularda gerçekleştirildi. Teknelerde 3'er erkek narko-terörist bulunuyordu ve bunların 6'sı da öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un teknelere düzenlediği son saldırılarda 2 Eylül'den bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te en az 75 kişi hayatını kaybetti.

Trump yönetimi, ağustos ayından bu yana Karayipler'deki askeri varlığını genişletiyor. An itibarıyla bölgede konuşlu ABD askeri gücü, son 30 yılın en büyük yığınaklarından birini oluşturuyor. USS Gerald R. Ford uçak gemisininse kasım ortasında Karayipler'e ulaşması bekleniyor.

Devam eden saldırılar ve askeri yığınak, Beyaz Saray'ın niyetine ilişkin geniş çaplı spekülasyonlara neden oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise sık sık Washington'ın eylemlerini hükümetini devirme ve Latin Amerika'da ABD askeri etkisini genişletme girişimleri olarak kınıyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise denizdeki ölümlerden dolayı ABD hükümetini "cinayet" işlemekle suçladı.

Bu ayın başlarında ABD Başkanı Donald Trump, basında çıkan "Venezuela'daki askeri tesislerin vurulacağı" yönündeki haberlerin aksine, ülkesinin Venezuela'ya kara saldırısı düzenleyip düzenlemeyeceğine henüz karar vermediğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
