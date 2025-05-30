ABD'nin Çin'e Yönelik Yeni Ticaret Önlemleri

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son günlerde Çin'e karşı attığı bazı adımlarının merkezinde hükümet yetkililerin, "Çin'in ticaret müzakerelerindeki vaatlerine uymadığına inanması" olduğu öne sürüldü.

CNN'in ismi açıklanmayan 3 hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çinli öğrencilerin vizelerinin iptaline ilişkin açıklaması ve bazı firmaların Çin'e teknoloji satışının askıya alınması kararı gibi son günlerde Trump yönetimi tarafından atılan adımlar ele alındı.

Yetkililer, ABD hükümetinin, Çin'in İsviçre'nin Cenevre kentindeki tarife müzakerelerindeki vaatlerini yerine getirdiğine inanmadığını, bu nedenle bazı "cezalandırıcı" tedbirler aldığını belirtti.

ABD hükümetinin, Çin'den, üretimde sık kullanılan nadir toprak minerallerinin ihracatına yönelik kısıtlamaları hafifletmesini beklediğini öne süren yetkililer, kısıtlamaların kaldırılmamasının Trump yönetiminde, "şiddetli bir memnuniyetsizliğe" neden olduğunu söyledi.

Yetkililerden biri, bu adımların ABD yönetiminin stratejisi olduğunu ifade etti.

Rubio, 29 Mart'ta, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı ve kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerinin "agresif şekilde" iptal edilmeye başlanacağını, ayrıca Çin ana karası ve Hong Kong'dan yapılan vize başvurularının daha sıkı inceleneceğini belirtmişti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.