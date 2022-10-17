ABD'nin Chicago Kentinde Sonbahar
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CHICAGO, 17 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde ön planda Michigan Gölü ve ardında sonbaharın renklerine bürünmüş ufuk çizgisiyle bir tablo gibi duran Chicago şehir merkezinin görünümü, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua)
CHICAGO, 17 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde ön planda Michigan Gölü ve ardında sonbaharın renklerine bürünmüş ufuk çizgisiyle bir tablo gibi duran Chicago şehir merkezinin görünümü, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel