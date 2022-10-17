ABD'nin Chicago Kentinde Sonbahar Güncel Haberler CHICAGO, 17 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde ön planda Michigan Gölü ve ardında sonbaharın renklerine bürünmüş ufuk çizgisiyle bir tablo gibi duran Chicago şehir merkezinin görünümü, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua) CHICAGO, 17 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde ön planda Michigan Gölü ve ardında sonbaharın renklerine bürünmüş ufuk çizgisiyle bir tablo gibi duran Chicago şehir merkezinin görünümü, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Michigan Chicago Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ABD'nin Chicago Kentinde Sonbahar - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.