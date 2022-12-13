ABD'nin Chicago Kentinde Solunum Yolu Hastalıklarında Artış Yaşanıyor Güncel Haberler CHİCAGO, 13 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentindeki Chicago Ann ve Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'nin önünden geçen insanlar, 12 Aralık 2022. CHİCAGO, 13 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentindeki Chicago Ann ve Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'nin önünden geçen insanlar, 12 Aralık 2022. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), birçok solunum virüsünün şu anda ABD'de influenza (grip) ile birlikte dolaştığını belirterek, halkı ağır hastalıklardan korunmak için grip aşısı ve Kovid-19 takviye aşısı olmaya çağırdı. (Fotoğraf: Joel Lerner/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Tam Gemi Şok Denemeleri Chicago Aralık Güncel Haberler

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