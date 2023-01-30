ABD'nin Chicago Kentinde Çin Yeni Yılı Geçit Töreni Düzenlendi

CHİCAGO, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentinin güney yakasındaki Çin Mahallesi'nde Pazar günü, Kovid-19 salgınının şehri vurmasından bu yana ilk kez Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için bir geçit töreni düzenlendi.

CHİCAGO, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentinin güney yakasındaki Çin Mahallesi'nde Pazar günü, Kovid-19 salgınının şehri vurmasından bu yana ilk kez Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için bir geçit töreni düzenlendi.

Binlerce insan etkinlik için Çin Mahallesi sokaklarını doldurdu. Çin'in Chicago Başkonsolosu Zhao Jian, Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot ve bazı yerel yetkililer ve topluluk liderleri de geçit törenine katıldı.

Geleneksel ejderha ve aslan dans ekipleri, 15 renkli hareketli gösteri platformu, 10 bando ve yerel Çin topluluklarından ve Chicago'daki diğer mahalle topluluklarından 20 yürüyüş grubu, Wentworth Bulvarı'ndan başlayıp 24. Cadde'den kuzeye Cermak Yolu'na uzanan geçit törenine katıldı.

Çin Yeni Yılı, bir başka deyişle Bahar Şenliği, Çin'in en önemli ve törensel geleneksel festivali olarak öne çıkıyor.

Çin Yeni Yılı kutlamalarının olduğu hafta sonunda Los Angeles kentine bağlı Monterey Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Chicago polisi, güvenlik nedenleriyle geçit töreni için daha fazla polis görevlendirdi.