ABD'nin Caracas Büyükelçiliği helikopterli tahliye tatbikatı yaptı

ABD'nin Venezuela'daki Caracas Büyükelçiliği, iki MV-22 Osprey helikopteriyle tahliye amaçlı askeri tatbikat düzenledi. Tatbikat, Venezuela hükümetiyle koordineli olarak gerçekleştirilirken, Chavez yanlısı göstericiler protesto gösterisi yaptı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın Baruta semtindeki ABD Büyükelçiliğinde düzenlenen tahliye amaçlı tatbikatta, dikey iniş-kalkış ve yatay uçuş kabiliyetine sahip MV-22 Osprey tipi askeri hava araçları kullanıldı.

Tatbikat kapsamında askeri personel taşıyan hava araçları büyükelçilik çevresinde uçuş yaparken, itfaiye ve ambulans ekipleri de diplomatik misyon binasına girdi.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde bir Amerikan askeri müdahale tatbikatı gerçekleştiriliyor. Ordunun hızlı müdahale kapasitesinin korunması, hem Venezuela'daki hem de dünya genelindeki misyon hazırlığımızın temel unsurlarından biridir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de konuya ilişkin açıklamasında, iki hava aracının başkent Caracas semalarında kontrollü uçuşlar gerçekleştireceğini ve diplomatik misyonun dağlık bölgede bulunan yerleşkesine iniş operasyonları yapacağını belirtti.

Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu faaliyetin, tatbikat uçuşlarına izin verilmesi ve denetlenmesinden sorumlu Venezuela havacılık otoriteleri ile güvenlik ve müdahale protokollerinde görev alan diğer kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan ABD tatbikatı öncesinde, Caracas'ın farklı bir noktasında toplanan Chavez yanlısı az sayıdaki gösterici protesto düzenledi.

Göstericilerin açtığı Venezuela bayrağında ise "Yanki tatbikatına hayır" (ABD tatbikatına hayır) ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
